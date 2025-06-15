Zum Inhalt springenBarrierefrei
Elementary

Gefahr aus dem Weltraum

sixxStaffel 5Folge 4
Folge 4: Gefahr aus dem Weltraum

41 Min.Ab 12

Ein Analyst auf Abwegen: Eigentlich war Russell Cole dafür zuständig, Unternehmen zu analysieren und zu bewerten. Doch nach seinem gewaltsamen Tod kommt heraus, dass er an etwas völlig anderem gearbeitet hat; Cole analysierte, wie hoch die Gefahr von Asteroideneinschlägen auf der Erde ist - und verärgerte damit offenbar nicht nur die NASA, die wegen seiner Ergebnisse ein Prestige-Projekt canceln musste.

