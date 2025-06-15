Elementary
Folge 7: Overkill
Sein letzter Basejump von einem Hochhausdach endet tödlich: Beim gemeinsamen Sprung mit seinem Freund und Kameramann Mark wird Bennett Nealy in der Luft erschossen. Doch auch sein Fallschirm war manipuliert - er sollte also definitiv sterben. Die Verdächtigen in Marks Umfeld können alle ein wasserdichtes Alibi vorweisen. Doch Sherlock und Joan lüften ein Geheimnis, das Mark sehr gut gehütet hat - nicht ohne Grund.
Elementary
