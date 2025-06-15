Elementary
Folge 15: Falsche Straßenseite
38 Min.Ab 12
Auf der Beerdigung des Staatsanwalts Cy Durning trifft Sherlock seine alte Freundin Kitty. Sie ist überzeugt, dass Durning ermordet wurde, und dass die Tat mit einem Fall zusammenhängt, in dem sie, Sherlock und Durning ermittelt haben: die Strafsache gegen Eli Kotite, der im Gefängnis derart misshandelt wurde, dass er nun im Rollstuhl sitzt. Kitty glaubt, er will sich rächen. Doch Kotite bestreitet das - und wird bald selbst das Opfer eines Mordes ...
Elementary
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
