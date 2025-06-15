Elementary
Folge 18: Schatzsuche
42 Min.Ab 12
Travis Unger hatte lange Finger - und musste sein Leben lassen. Jemand hat den Mann, der den Besitz Verstorbener verwaltete, die keine Angehörigen mehr hatten, umgebracht. Schnell wird klar, dass sich Unger an den Nachlässen bedient hat. Zuletzt fand er etwas, das ihn steinreich machen sollte: Das Logbuch des Piraten Black Peter, in dem von einem versunkenen Schatz die Rede ist. Sherlock und Joan folgen der Spur in den Hafen Brooklyns.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren