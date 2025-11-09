Staffel 3Folge 14vom 09.11.2025
Rommels SchatzJetzt kostenlos streamen
Expedition ins Unbekannte
Folge 14: Rommels Schatz
40 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12
Josh Gates macht sich heute auf die Suche nach dem versteckten Schatz des Nazi-Generals Erwin Rommel. Er plünderte die Kostbarkeiten Nordafrikas, während seine Männer das Land verwüsteten. Die Suche führt Josh zu unterirdischen Seen, die Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg bergen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Expedition ins Unbekannte
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Scripps International Media Holdings LLC, Bildrechte: 2015,The Travel Channel, L.L.C. All Rights Reserved
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren