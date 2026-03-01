Die Suche nach der Pan Am 526AJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 10: Die Suche nach der Pan Am 526A
44 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12
In Puerto Rico macht sich Josh Gates auf die Suche nach einem vermissten Flugzeug. Der Absturz der Pan-Am-Maschine, Flug 526 A, veränderte die kommerzielle Luftfahrt für immer. Josh und sein Team trotzen heftigen Stürmen im Atlantik, während sie in 600 Metern Tiefe nach dem Flugzeug suchen.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick