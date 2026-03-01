Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Das Grab Alexanders des Großen (Teil 2)

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 9vom 15.03.2026
Das Grab Alexanders des Großen (Teil 2)

Das Grab Alexanders des Großen (Teil 2)Jetzt kostenlos streamen

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 9: Das Grab Alexanders des Großen (Teil 2)

45 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12

Josh Gates Suche nach den Überresten Alexanders des Großen erstreckt sich über Europa und Afrika. In Alexandria, Ägypten, stößt er auf einen wichtigen Hinweis. Später deutet vieles darauf hin, dass Alexanders Leichnam möglicherweise in der Markuskirche von Venedig liegt.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Kabel Eins Doku
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Alle 4 Staffeln und Folgen