Das Grab Alexanders des Großen (Teil 2)Jetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 9: Das Grab Alexanders des Großen (Teil 2)
45 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12
Josh Gates Suche nach den Überresten Alexanders des Großen erstreckt sich über Europa und Afrika. In Alexandria, Ägypten, stößt er auf einen wichtigen Hinweis. Später deutet vieles darauf hin, dass Alexanders Leichnam möglicherweise in der Markuskirche von Venedig liegt.
