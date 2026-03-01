Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 11vom 15.03.2026
45 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12

Josh Gates erkundet den Bereich vor Petras ikonischem Schatzhaus. Auf der Suche nach Hinweisen auf die geheimnisvolle Zivilisation, die eines der Sieben Neuen Weltwunder erschuf, seilt sich Josh von einer Felswand ab, um einen High-Tech-Scan durchzuführen.

