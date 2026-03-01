Die Geheimnisse der Nabatäer (Teil 1)Jetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 11: Die Geheimnisse der Nabatäer (Teil 1)
45 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12
Josh Gates erkundet den Bereich vor Petras ikonischem Schatzhaus. Auf der Suche nach Hinweisen auf die geheimnisvolle Zivilisation, die eines der Sieben Neuen Weltwunder erschuf, seilt sich Josh von einer Felswand ab, um einen High-Tech-Scan durchzuführen.
