Die Heldinnen des Zweiten WeltkriegsJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 6: Die Heldinnen des Zweiten Weltkriegs
44 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12
Josh Gates reist an die Elfenbeinküste, um nach dem Wrack eines US-amerikanischen Militärflugzeugs zu suchen, das gegen Ende des Zweiten Weltkriegs von der Bildfläche verschwand. An Bord waren Soldatinnen der US-Army.
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