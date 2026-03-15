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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Die Heldinnen des Zweiten Weltkriegs

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 6vom 15.03.2026
Die Heldinnen des Zweiten Weltkriegs

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 6: Die Heldinnen des Zweiten Weltkriegs

44 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12

Josh Gates reist an die Elfenbeinküste, um nach dem Wrack eines US-amerikanischen Militärflugzeugs zu suchen, das gegen Ende des Zweiten Weltkriegs von der Bildfläche verschwand. An Bord waren Soldatinnen der US-Army.

Weitere Folgen in Staffel 9

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