Eyeshield 21

The Kid und Iron Horse

Staffel 1Folge 17vom 20.12.2025
The Kid und Iron Horse

The Kid und Iron HorseJetzt kostenlos streamen

Eyeshield 21

Folge 17: The Kid und Iron Horse

23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12

Die Devil Bats treffen sich zu einer Grillparty. Yoichi will die Veranstaltung auch zum Training nutzen und verteilt lediglich an die Spieler Fleisch, die die Passwege des Teams auswendig kennen. Später sieht sich die Mannschaft gemeinsam das Finale des Tokyo-Turniers an. Bei dem Spiel treffen die White Knights auf die Wild Gunmen.

