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Eyeshield 21

Des Faulpelzes Stolz

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 18vom 23.05.2026
Des Faulpelzes Stolz

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Eyeshield 21

Folge 18: Des Faulpelzes Stolz

23 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 12

Yoichi präsentiert seinen Kameraden einen neuen Club-Raum. Jeder Spieler erhält einen eigenen Spind, nur die Hä-Hä-Brüder müssen sich einen Platz teilen. Außerdem sucht das Football-Magazin eine Mannschaft, die gegen ein Team aus Amerika antreten kann. Youichi meldet die Devil Bats zwar dafür an, doch die Taiyo Sphinx werden ausgewählt.

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