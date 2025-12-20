Die Kleinen lachen die Großen ausJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 19: Die Kleinen lachen die Großen aus
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Die Devil Bats möchten als Vertreter für Japan am American-Football-Cup teilnehmen und gegen die Mannschaft der Vereinigten Staaten spielen. Doch dazu müssen sie zunächst die Taiyo Sphinx besiegen. Die starke Ausstrahlung der Gegner schüchtert Sena und seine Kameraden ein, doch die Hä-Hä-Brüder haben eine geheime Strategie in der Hinterhand ...
