Neuer Look und neuer Job: Charlotte startet nochmal durchJetzt kostenlos streamen
Fashion Taxi
Folge 1: Neuer Look und neuer Job: Charlotte startet nochmal durch
16 Min.Folge vom 01.05.2023Ab 12
Charlotte ist 54, fährt gerne Motorrad und hat sich vor kurzem zu einem mutigen Schritt entschieden und ihren Job im HR nach 17 Jahren gekündigt. Für ihr bevorstehendes Vorstellungsgespräch und nicht zuletzt für sich selbst wünscht sie sich von Christa und ihrem Styling-Team einen komplett neuen Look.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick