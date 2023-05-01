Zum Inhalt springenBarrierefrei
Neuer Look und neuer Job: Charlotte startet nochmal durch

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 01.05.2023
16 Min.Folge vom 01.05.2023Ab 12

Charlotte ist 54, fährt gerne Motorrad und hat sich vor kurzem zu einem mutigen Schritt entschieden und ihren Job im HR nach 17 Jahren gekündigt. Für ihr bevorstehendes Vorstellungsgespräch und nicht zuletzt für sich selbst wünscht sie sich von Christa und ihrem Styling-Team einen komplett neuen Look.

