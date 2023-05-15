Laura neu gestylt für die Ladies NightJetzt kostenlos streamen
Fashion Taxi
Folge 3: Laura neu gestylt für die Ladies Night
16 Min.Folge vom 15.05.2023Ab 12
Laura ist Mami aus Leidenschaft und betreibt ein eigenes kleines Online-Geschäft. Seit sechs Jahren kommt sie nur sehr selten aus dem Haus. Für eine "Ladies Night" mit ihren besten Freundinnen sucht sie mit Christa und deren Styling-Team deshalb nach einem top-modernen Party-Outfit.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick