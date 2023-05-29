Chiara im neuen Look zum Musical-BesuchJetzt kostenlos streamen
Fashion Taxi
Folge 5: Chiara im neuen Look zum Musical-Besuch
16 Min.Folge vom 29.05.2023Ab 12
Chiara ist Single und möchte diesen Sommer ihren ganz eigenen, persönlichen Style finden. Die lebenslustige Spitex-Pflegerin ist passionierte Tangotänzerin und sucht ein Outfit, das sie zum Besuch des Musicals "Dirty Dancing" tragen kann. Christa und ihr Styling-Team helfen Chiara dabei, dass sie auch modisch eine flotte Sohle aufs Parkett legt.
