Chiara im neuen Look zum Musical-Besuch

SAT.1Staffel 1Folge 5vom 29.05.2023
16 Min.Folge vom 29.05.2023Ab 12

Chiara ist Single und möchte diesen Sommer ihren ganz eigenen, persönlichen Style finden. Die lebenslustige Spitex-Pflegerin ist passionierte Tangotänzerin und sucht ein Outfit, das sie zum Besuch des Musicals "Dirty Dancing" tragen kann. Christa und ihr Styling-Team helfen Chiara dabei, dass sie auch modisch eine flotte Sohle aufs Parkett legt.

