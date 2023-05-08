Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fashion Taxi

Über 90 Kilo weniger - und ein neues Styling für Sabrina

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 08.05.2023
Über 90 Kilo weniger - und ein neues Styling für Sabrina

Über 90 Kilo weniger - und ein neues Styling für SabrinaJetzt kostenlos streamen

Fashion Taxi

Folge 2: Über 90 Kilo weniger - und ein neues Styling für Sabrina

16 Min.Folge vom 08.05.2023Ab 12

Sabrina hat seit ihrer Magenverkleinerung vor einem Jahr über 90 Kilo abgenommen. Nun möchte sie mit einem neuen Look den Startschuss in ihr neues Leben setzen. Für ein Konzert ihres Lieblingssängers Marc Sway, zu dem sie ihr Verlobter begleiten wird, möchte sie mit Christa und ihrem Styling-Team ihre allererste Jeans in ihrem Leben kaufen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Fashion Taxi
SAT.1
Fashion Taxi

Fashion Taxi

Alle 3 Staffeln und Folgen