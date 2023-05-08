Über 90 Kilo weniger - und ein neues Styling für SabrinaJetzt kostenlos streamen
Fashion Taxi
Folge 2: Über 90 Kilo weniger - und ein neues Styling für Sabrina
16 Min.Folge vom 08.05.2023Ab 12
Sabrina hat seit ihrer Magenverkleinerung vor einem Jahr über 90 Kilo abgenommen. Nun möchte sie mit einem neuen Look den Startschuss in ihr neues Leben setzen. Für ein Konzert ihres Lieblingssängers Marc Sway, zu dem sie ihr Verlobter begleiten wird, möchte sie mit Christa und ihrem Styling-Team ihre allererste Jeans in ihrem Leben kaufen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick