Matthias im Glamour-Outfit beim Hochzeitsantrag in BernJetzt kostenlos streamen
Fashion Taxi
Folge 4: Matthias im Glamour-Outfit beim Hochzeitsantrag in Bern
16 Min.Folge vom 22.05.2023Ab 12
Matthias aus Bern möchte seinen Freund auf dem Berner Hausberg Gurten mit einem romantischen Heiratsantrag überraschen. Zusammen mit Christa und ihrem Styling-Team sucht er dafür ein schickes Outfit, um seinem Antrag die nötige Prise Glamour zu verleihen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick