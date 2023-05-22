Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fashion Taxi

Matthias im Glamour-Outfit beim Hochzeitsantrag in Bern

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 22.05.2023
Matthias im Glamour-Outfit beim Hochzeitsantrag in Bern

Matthias im Glamour-Outfit beim Hochzeitsantrag in BernJetzt kostenlos streamen

Fashion Taxi

Folge 4: Matthias im Glamour-Outfit beim Hochzeitsantrag in Bern

16 Min.Folge vom 22.05.2023Ab 12

Matthias aus Bern möchte seinen Freund auf dem Berner Hausberg Gurten mit einem romantischen Heiratsantrag überraschen. Zusammen mit Christa und ihrem Styling-Team sucht er dafür ein schickes Outfit, um seinem Antrag die nötige Prise Glamour zu verleihen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Fashion Taxi
SAT.1
Fashion Taxi

Fashion Taxi

Alle 3 Staffeln und Folgen