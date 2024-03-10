Den Mutigen gehört die Welt: Neuer Look für HelenJetzt kostenlos streamen
Fashion Taxi
Folge 2: Den Mutigen gehört die Welt: Neuer Look für Helen
16 Min.Folge vom 10.03.2024Ab 12
Helen (35) beschäftigt sich nicht oft mit Mode. Bis jetzt wurde die Sportbegeisterte von ihrem Freund stilistisch beraten. Christa und die Profis vom Fashion Taxi Styling Team übernehmen neu, damit Helen ihren Partner mit einem neuen Look überraschen kann.
