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Fashion Taxi

Neuer Look, alte Persönlichkeit: Marcos Verwandlung

SAT.1Staffel 2Folge 4vom 24.03.2024
Neuer Look, alte Persönlichkeit: Marcos Verwandlung

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Folge 4: Neuer Look, alte Persönlichkeit: Marcos Verwandlung

16 Min.Folge vom 24.03.2024Ab 12

Der 21-jährige Designer und Filmemacher möchte mit seinem Aussehen seine Persönlichkeit ausdrücken. Durch seine Projekte gegen Mobbing weiss er, dass ein starkes Selbstbewusstsein auch vom Erscheinungsbild abhängt. Christa und ihr Styling Team helfen ihm!

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