Neuer Look, alte Persönlichkeit: Marcos VerwandlungJetzt kostenlos streamen
Fashion Taxi
Folge 4: Neuer Look, alte Persönlichkeit: Marcos Verwandlung
16 Min.Folge vom 24.03.2024Ab 12
Der 21-jährige Designer und Filmemacher möchte mit seinem Aussehen seine Persönlichkeit ausdrücken. Durch seine Projekte gegen Mobbing weiss er, dass ein starkes Selbstbewusstsein auch vom Erscheinungsbild abhängt. Christa und ihr Styling Team helfen ihm!
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