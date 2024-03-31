Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fashion Taxi

Freudentränen nach dem Umstyling: Bianca ist begeistert

SAT.1Staffel 2Folge 5vom 31.03.2024
Folge vom 31.03.2024

Die 45-jährige Bernerin Bianca sagt von sich, dass sie sich noch nie richtig geschminkt hat. Heute möchte sie sich darum von Christa und ihrem Styling Team helfen lassen und ihre kleine Familie mit einer grossen Veränderung überraschen.

