Neuer Look trotz Mama-Dasein: Die große Überraschung für Saskia
Fashion Taxi
Folge 1: Neuer Look trotz Mama-Dasein: Die große Überraschung für Saskia
16 Min.Folge vom 03.03.2024Ab 12
Saskia hat Geburtstag und wird 36 Jahre alt. Für ihre Geburtstagsfeier wünscht sich die Sekretärin ein komplettes Umstyling von Christa und dem Fashion Taxi Team. Die dreifache Mutter möchte für ihre Geburtstagsfeier das Beste aus sich herausholen.
