Fashion Taxi

Neuer Look trotz Mama-Dasein: Die große Überraschung für Saskia

SAT.1Staffel 2Folge 1vom 03.03.2024
Neuer Look trotz Mama-Dasein: Die große Überraschung für Saskia

16 Min.Folge vom 03.03.2024Ab 12

Saskia hat Geburtstag und wird 36 Jahre alt. Für ihre Geburtstagsfeier wünscht sich die Sekretärin ein komplettes Umstyling von Christa und dem Fashion Taxi Team. Die dreifache Mutter möchte für ihre Geburtstagsfeier das Beste aus sich herausholen.

