Mit neuem Look "Danke" sagen: Vilmas große Überraschung Jetzt kostenlos streamen
Fashion Taxi
Folge 3: Mit neuem Look "Danke" sagen: Vilmas große Überraschung
16 Min.Folge vom 17.03.2024Ab 12
Vilma (39) wurde von ihrem Mann bei Fashion Taxi angemeldet, um ihr eine Freude zu machen. Jetzt möchte die Pflegeassistentin viel Mut beweisen und ihn mit einem neuen Look überraschen und sich für die 20 glückliche Ehejahre bedanken.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick