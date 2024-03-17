Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fashion Taxi

Mit neuem Look "Danke" sagen: Vilmas große Überraschung

SAT.1Staffel 2Folge 3vom 17.03.2024
Mit neuem Look "Danke" sagen: Vilmas große Überraschung

Fashion Taxi

Folge 3: Mit neuem Look "Danke" sagen: Vilmas große Überraschung

16 Min.Folge vom 17.03.2024Ab 12

Vilma (39) wurde von ihrem Mann bei Fashion Taxi angemeldet, um ihr eine Freude zu machen. Jetzt möchte die Pflegeassistentin viel Mut beweisen und ihn mit einem neuen Look überraschen und sich für die 20 glückliche Ehejahre bedanken.

