Fashion Taxi

SAT.1Staffel 3Folge 2vom 23.03.2025
16 Min.Folge vom 23.03.2025Ab 12

Larissa (23), angehende Sozialpädagogin, sprüht vor Spontanität und Kreativität – doch ihr Kleiderschrank erzählt eine andere Geschichte. Bequeme Oversized-Looks und immer dieselben Outfits? Das muss sich ändern! Sie wünscht sich einen Stil, der ihre offene und frische Art widerspiegelt. Für ihren bevorstehenden Städtetrip wagt sie das grosse Umstyling – mit einem Look, der sie selbstbewusst strahlen lässt.

SAT.1
