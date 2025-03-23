Larissas Umstyling: der selbstbewusste LookJetzt kostenlos streamen
Fashion Taxi
Folge 2: Larissas Umstyling: der selbstbewusste Look
16 Min.Folge vom 23.03.2025Ab 12
Larissa (23), angehende Sozialpädagogin, sprüht vor Spontanität und Kreativität – doch ihr Kleiderschrank erzählt eine andere Geschichte. Bequeme Oversized-Looks und immer dieselben Outfits? Das muss sich ändern! Sie wünscht sich einen Stil, der ihre offene und frische Art widerspiegelt. Für ihren bevorstehenden Städtetrip wagt sie das grosse Umstyling – mit einem Look, der sie selbstbewusst strahlen lässt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick