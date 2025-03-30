Lucas neuer Konzertauftritt-Look: mutig und auffälligJetzt kostenlos streamen
Fashion Taxi
Folge 3: Lucas neuer Konzertauftritt-Look: mutig und auffällig
16 Min.Folge vom 30.03.2025Ab 12
Luca (22), Kita-Leiter und Italo-Pop-Sänger, ist laut, bunt und voller Energie – auf der Bühne lebt er seine extrovertierte Art aus, doch sein Kleidungsstil hält da noch nicht ganz mit. Beim Kombinieren tut er sich schwer, doch eines steht fest: Sein neues Bühnen-Outfit soll auffällig, mutig und einzigartig sein! Für seinen nächsten Konzertauftritt sucht er den perfekten Look – und hofft auf eine Überraschung, die selbst ihn umhaut.
