Neuer Style, neue Energie: Michel begeistert!Jetzt kostenlos streamen
Fashion Taxi
Folge 5: Neuer Style, neue Energie: Michel begeistert!
16 Min.Folge vom 13.04.2025Ab 12
Der Berner Single Michel (52) ist bereit für eine grosse Veränderung. Mode interessiert ihn, doch sein Kleiderschrank braucht dringend ein Upgrade. Jetzt soll ein frischer, moderner Look her – einer, der ihn selbst begeistert und vielleicht auch den einen oder anderen bewundernden Blick auf sich zieht. Gemeinsam mit seiner besten Freundin will er seinen neuen Stil feiern und voller Selbstbewusstsein durchstarten.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick