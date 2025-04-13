Zum Inhalt springenBarrierefrei
16 Min.Folge vom 13.04.2025Ab 12

Der Berner Single Michel (52) ist bereit für eine grosse Veränderung. Mode interessiert ihn, doch sein Kleiderschrank braucht dringend ein Upgrade. Jetzt soll ein frischer, moderner Look her – einer, der ihn selbst begeistert und vielleicht auch den einen oder anderen bewundernden Blick auf sich zieht. Gemeinsam mit seiner besten Freundin will er seinen neuen Stil feiern und voller Selbstbewusstsein durchstarten.

