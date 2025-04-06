Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 4vom 06.04.2025
16 Min.Folge vom 06.04.2025Ab 12

Nach herausfordernden Jahren strahlt Chantal (44) mehr denn je. Voller Lebensfreude und Positivität ist sie bereit, ihr neues Ich auch nach aussen zu zeigen – mit einem Look, der ihre Stärke und ihr zurückgewonnenes Selbstbewusstsein perfekt widerspiegelt. Ein besonderer Moment steht bevor: Familie und Freunde warten bereits, um mit ihr auf diesen Neubeginn anzustossen und das Leben gebührend zu feiern.

