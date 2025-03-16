Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rahel sorgt für einen Wow-Moment: Date mit ihrem Mann

SAT.1Staffel 3Folge 1vom 16.03.2025
16 Min.Folge vom 16.03.2025Ab 12

Die lebensfrohe zweifache Mutter Rahel (36) sehnt sich nach einer aufregenden Veränderung. Sie will aus ihrer Komfortzone ausbrechen, mutiger werden und ihren Stil neu definieren. Für ein romantisches Date mit ihrem Mann wagt sie das grosse Umstyling – ein komplett neuer Look, der ihre sinnliche Seite betont und für einen unvergesslichen Wow-Moment sorgt.

SAT.1
