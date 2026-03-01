Zwei Jahre in der HölleJetzt kostenlos streamen
FBI: Most Wanted
Folge 7: Zwei Jahre in der Hölle
43 Min.Folge vom 07.03.2026Ab 12
Nach einem durchzechten Abend mit seinem Freund Blake findet sich Remy in einem Mordfall wieder: Der Hedgefondsmanager Clark und seine Frau wurden getötet. Jeff, dessen Klient, der Geld von einer Motorradgang gestohlen hat, gerät ins Visier. Die Ermittlungen führen schließlich zu einem Undercover-Cop, der ein doppeltes Spiel spielt ...
FBI: Most Wanted
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
