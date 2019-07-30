Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die kulinarische Vielfalt der Kaiserstadt

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 30.07.2019
Folge 3: Die kulinarische Vielfalt der Kaiserstadt

15 Min.Folge vom 30.07.2019

Hue wurde als frühere Kaiserstadt weltbekannt. Heute besticht die Stadt vor allem durch die kulinarische Vielfalt. Fabian Zbinden testet sich einmal quer durchs traditionelle Food-Angebot von Hue, bevor er selber an den Herd steht. In einem vegetarischen Restaurant gerät er ordentlich ins Schwitzen, schliesslich möchte er die Managerin des Ladens nicht enttäuschen. Ausklingen lässt er den Tag mit dem Besuch auf einem Drachenboot.

