Die kulinarische Vielfalt der KaiserstadtJetzt kostenlos streamen
Foodventure
Folge 3: Die kulinarische Vielfalt der Kaiserstadt
15 Min.Folge vom 30.07.2019Ab 12
Hue wurde als frühere Kaiserstadt weltbekannt. Heute besticht die Stadt vor allem durch die kulinarische Vielfalt. Fabian Zbinden testet sich einmal quer durchs traditionelle Food-Angebot von Hue, bevor er selber an den Herd steht. In einem vegetarischen Restaurant gerät er ordentlich ins Schwitzen, schliesslich möchte er die Managerin des Ladens nicht enttäuschen. Ausklingen lässt er den Tag mit dem Besuch auf einem Drachenboot.
