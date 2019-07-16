Neukreation aus Ho Chi Minh CityJetzt kostenlos streamen
Foodventure
Folge 1: Neukreation aus Ho Chi Minh City
15 Min.Folge vom 16.07.2019Ab 12
In Ho Chi Minh City taucht Fabian Zbinden zum ersten Mal ein in die vietnamesische Welt. In der grössten Stadt des Landes möchte er DAS typische Gericht probieren: Bahn Mi. Einmal zugeschaut, wie es funktioniert, eröffnet Zbinden kurzerhand seinen eigenen Bahn Mi-Stand und verblüfft die Einheimischen mit seiner Neukreation. Abends erlebt der Foodventure-Koch hautnah, wie es ist, wenn Vietnam beim Fussball gewinnt und eine 10-Millionen-Einwohner-Stadt ausser Rand und Band gerät.
