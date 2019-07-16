Zum Inhalt springenBarrierefrei
Neukreation aus Ho Chi Minh City

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 16.07.2019
15 Min.Folge vom 16.07.2019Ab 12

In Ho Chi Minh City taucht Fabian Zbinden zum ersten Mal ein in die vietnamesische Welt. In der grössten Stadt des Landes möchte er DAS typische Gericht probieren: Bahn Mi. Einmal zugeschaut, wie es funktioniert, eröffnet Zbinden kurzerhand seinen eigenen Bahn Mi-Stand und verblüfft die Einheimischen mit seiner Neukreation. Abends erlebt der Foodventure-Koch hautnah, wie es ist, wenn Vietnam beim Fussball gewinnt und eine 10-Millionen-Einwohner-Stadt ausser Rand und Band gerät.

