Zbinden erkundet den Fischmarkt in Halong Bay

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 06.08.2019
Folge 4: Zbinden erkundet den Fischmarkt in Halong Bay

15 Min.Folge vom 06.08.2019Ab 12

In Halong Bay besucht Fabian Zbinden früh morgens den Fischmarkt. Mit dem Motorboot geht’s anschliessend einmal quer durch die ganze Bucht, vorbei an hunderten von Kalkfelsen, die aus dem Wasser ragen. In einem schwimmenden Dorf macht er bei einer Fischerfamilie Halt, ist beim Fischen behilflich und grillt den Fisch auch gleich im Anschluss. Auch das Kochen an einem einsamen Strand und die besondere Abendstimmung in Halong Bay lässt er sich nicht entgehen.

SAT.1
