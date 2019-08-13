Zbinden auf Erkundungstour in HanoiJetzt kostenlos streamen
Foodventure
Folge 5: Zbinden auf Erkundungstour in Hanoi
15 Min.Folge vom 13.08.2019Ab 12
Bei seinem fünften und letzten Stopp wagt sich Fabian Zbinden ans Nationalgericht Vietnams. In der Hauptstadt Hanoi kocht er in einem traditionellen Restaurant die berühmte Spezialität Pho und versucht, mit einer Neuinterpretation die Gäste zu beeindrucken. Weiter geht es mit dem Cyclo durch die belebten Gassen Hanois. In einem buddhistischen Tempel kocht Zbinden mit Mönchen, testet in einem Café den berühmten Egg Coffee und geniesst am Abend die Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick