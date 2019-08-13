Zum Inhalt springenBarrierefrei
Foodventure

Zbinden auf Erkundungstour in Hanoi

SAT.1 Staffel 1 Folge 5 vom 13.08.2019
Zbinden auf Erkundungstour in Hanoi

Foodventure

Folge 5: Zbinden auf Erkundungstour in Hanoi

15 Min. Folge vom 13.08.2019 Ab 12

Bei seinem fünften und letzten Stopp wagt sich Fabian Zbinden ans Nationalgericht Vietnams. In der Hauptstadt Hanoi kocht er in einem traditionellen Restaurant die berühmte Spezialität Pho und versucht, mit einer Neuinterpretation die Gäste zu beeindrucken. Weiter geht es mit dem Cyclo durch die belebten Gassen Hanois. In einem buddhistischen Tempel kocht Zbinden mit Mönchen, testet in einem Café den berühmten Egg Coffee und geniesst am Abend die Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag.

