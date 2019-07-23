Die bunte Vielfalt von Hoi AnJetzt kostenlos streamen
Foodventure
Folge 2: Die bunte Vielfalt von Hoi An
15 Min.Folge vom 23.07.2019Ab 12
Hoi An heisst die zweite Destination von Fabian Zbinden. Das Bijou unter den vietnamesischen Städten verzaubert mit unzähligen Lampions und den typisch gelb bemalten Häusern. Nebst dem obligatorischen Besuch in einem Schneider-Atelier geht’s für Zbinden mit dem Korbboot aufs Land. Mit einer Bauernfamilie kocht er Cao Lau und schockiert dabei mit einer Aubergine.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick