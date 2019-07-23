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Foodventure

Die bunte Vielfalt von Hoi An

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 23.07.2019
Die bunte Vielfalt von Hoi An

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Folge 2: Die bunte Vielfalt von Hoi An

15 Min.Folge vom 23.07.2019Ab 12

Hoi An heisst die zweite Destination von Fabian Zbinden. Das Bijou unter den vietnamesischen Städten verzaubert mit unzähligen Lampions und den typisch gelb bemalten Häusern. Nebst dem obligatorischen Besuch in einem Schneider-Atelier geht’s für Zbinden mit dem Korbboot aufs Land. Mit einer Bauernfamilie kocht er Cao Lau und schockiert dabei mit einer Aubergine.

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