JoynStaffel 1Folge 1vom 04.01.2024
100 Min. Ab 12

Es ist so weit! Die Promi-Paare beziehen das abgelegene Forsthaus mitten in den Bergen Kärntens. Hier begegnen sich nicht nur Trash-Legenden und blutige Reality-Anfänger, sondern auch alte Feinde. Schnell ist klar: Das muss irgendwann knallen! Der Kampf um 25.000 Euro und den Titel Rampensau Germany ist offiziell eröffnet.

