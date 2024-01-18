Gamechanger: Die VIPs ziehen einJetzt kostenlos streamen
Forsthaus Rampensau Germany
Folge 3: Gamechanger: Die VIPs ziehen ein
99 Min.Folge vom 18.01.2024Ab 12
Plot Twist: Reality-Ikone Gina-Lisa und GNTM-Zicke Elsa mischen als Blind-Couple das Forsthaus auf. Doch nicht alle freuen sich über die Neuankömmlinge... Das Spiel Notstand am Hochstand bringt das eine oder andere Promipaar zusätzlich an ihre intellektuellen Grenzen. Die Stimmung kippt und beim ersten großen Absägen eskaliert die Situation komplett.
