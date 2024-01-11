Zum Inhalt springenBarrierefrei
Forsthaus Rampensau Germany

Das Sperma-Gate





Folge 2: Das Sperma-Gate

93 Min.Folge vom 11.01.2024Ab 12

Es knistert im Forsthaus! Unerwartete Liebschaften entstehen. Doch die rosarote Brille wird dem einen oder anderen Promipärchen beim ersten Spiel Parcours d'Amour zum Verhängnis. Welches Paar kann sich vor dem ersten großen Absägen schützen und bei wem ziehen dunkle Wolken auf? Eine wilde Diskussion um Körperflüssigkeiten droht daraufhin zu eskalieren...

