Forsthaus Rampensau Germany
Folge 5: Das Forsthaus wird eingeweiht
98 Min.Folge vom 01.02.2024Ab 12
Die Stimmung im Forsthaus ist ein einziges Auf und Ab – auch unter der Bettdecke. Während nächtliche Aktivitäten nur kurz zur Entspannung beitragen, werden Dagmar und Jasmin auf Nikotin-Entzug langsam aber sicher ungenießbar. Das nächste große Absägen hat’s ordentlich in sich und die Fronten zwischen den Promipaaren verhärten sich.
