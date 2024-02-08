Showdown der RampensäueJetzt kostenlos streamen
Forsthaus Rampensau Germany
Folge 7: Showdown der Rampensäue
98 Min.Folge vom 08.02.2024Ab 12
Endzeitstimmung im Forsthaus! Zum letzten Mal heißt es für die übrig gebliebenen Promipaare: Alles geben! Um sich den Titel Rampensau Germany zu holen, müssen die Teams in spektakulären Challenges über sich hinauswachsen und beweisen, dass sie wahre Rampensäue sind. Wer behält die Nerven? Wer spielt das Spiel am besten? Und wer hat sich mit seiner Taktik am Ende verzettelt?
