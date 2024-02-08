Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Forsthaus Rampensau Germany

Showdown der Rampensäue

JoynStaffel 1Folge 7vom 08.02.2024
Showdown der Rampensäue

Showdown der RampensäueJetzt kostenlos streamen

Forsthaus Rampensau Germany

Folge 7: Showdown der Rampensäue

98 Min.Folge vom 08.02.2024Ab 12

Endzeitstimmung im Forsthaus! Zum letzten Mal heißt es für die übrig gebliebenen Promipaare: Alles geben! Um sich den Titel Rampensau Germany zu holen, müssen die Teams in spektakulären Challenges über sich hinauswachsen und beweisen, dass sie wahre Rampensäue sind. Wer behält die Nerven? Wer spielt das Spiel am besten? Und wer hat sich mit seiner Taktik am Ende verzettelt?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Forsthaus Rampensau Germany
Joyn
Forsthaus Rampensau Germany

Forsthaus Rampensau Germany

Alle 3 Staffeln und Folgen