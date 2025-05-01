Frank - der Weddingplaner
Folge 18: Julia & David
46 Min.Ab 6
Julia (26) und David (31) kennen sich schon seit der Schulzeit. Vor drei Jahren hat es zwischen den beiden gefunkt und seitdem sind sie ein Herz und eine Seele. Jetzt soll im Landhaus Berghof im südlichen Sauerland geheiratet werden. Eine Besonderheit der Hochzeit: die gemeinsame Tochter Sina (1) soll während der Zeremonie auch getauft werden. Am Tag der Trauung hat das Paar aber dann noch mit einem ganz besonderen Problem zu kämpfen - der Pfarrer fehlt!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick