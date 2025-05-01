Frank - der Weddingplaner
Folge 4: Kathrin & Sebastian
45 Min.Ab 6
Die Zahnarzthelferin Kathrin und der Bundeswehrsoldat Sebastian haben ein Problem: Sebastians Mutter und Kathrin reden nicht miteinander. Es gibt dauernd Streit mit ihr, vor allem jetzt, da sie kaum in die Hochzeitsvorbereitungen einbezogen wird. Hier ist Frank nicht nur Weddingplaner, sondern auch Seelsorger. Er verwandelt die Hochzeit in einen unvergesslichen tränenreichen Tag für alle Beteiligte.
