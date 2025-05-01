Frank - der Weddingplaner
Folge 12: Carina & Jan
46 Min.Ab 6
Carina (28) arbeitet als Grundschullehrerin und unterrichtet am liebsten Musik. Der 30-jährige Jan studiert in Frankfurt am Main Informatik. Auch er hat ein großes Faible fürs Musizieren und steht am Wochenende häufig mit seiner Rock-Cover-Band "Herde 7" auf der Bühne. Die Hochzeit der beiden soll auf Burg Schwarzenfels im hessischen Sinntal stattfinden. Weddingplaner Frank hilft bei der perfekten Dekoration der Hochzeit ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick