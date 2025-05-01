Frank - der Weddingplaner
Folge 17: Xenia & Özcan
47 Min.Ab 6
Die 30-jährige Xenia und der 29-jährige Özcan wollen im verflixten siebten Jahr nun endlich den Bund fürs Leben eingehen. Am Tag der Hochzeit scheint sich ein Desaster anzubahnen. Nicht nur, dass es in Strömen regnet und das die Stimmung der Freilufthochzeit drückt, sondern der Bräutigam ist total deprimiert, da er einen Ausschlag im Gesicht bekommen hat. Doch schließlich lichten sich die Wolken und die Traumhochzeit im Klosterhof Seeligenthal in Köln kann beginnen.
