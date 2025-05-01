Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 13
Folge 13: Alexandra & René

46 Min.Ab 6

René (26) und Alexandra (31) sind seit fünf Jahren ein Paar. Vor kurzem haben sich die beiden gemeinsam ein altes Haus mit 1000 qm Grundstück gekauft - ihr derzeitiges Hobby und Lebensprojekt. Vor einem Jahr machte René Alexandra einen Heiratsantrag. Ihre Hochzeitsfeier soll im Rittersaal auf Schloss Boizenburg in Mecklenburg-Vorpommern stattfinden. Damit sich das Brautpaar und die Gäste in dem traumhaften Raum wohl fühlen, hat Frank eine Feng-Shui-Beraterin engagiert ...

