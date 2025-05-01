Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 1
Folge 1: Antje & Daniel

48 Min.Ab 6

Antje und Daniel sind seit 13 Jahren ein Paar. Trotzdem wollen beide alles andere als konventionell heiraten. Antje, die bildhübsche Lehrerin, und Daniel, der smarte Student, haben eine große gemeinsame Leidenschaft: das Surfen. Schon optisch merkt man es den beiden an, dass sie begeisterte Wasserratten sind. Daher sollte die Hochzeit auch besonders sein. Frank findet das Paar auf Anhieb sympathisch und greift das Surferthema natürlich als Hochzeitsmotto auf ...

