Frank - der Weddingplaner
Folge 22: Dana & Marco
45 Min.Ab 6
Dana aus Berlin arbeitet als Erzieherin in einem Kindergarten - ein Job, der ihr sehr viel Freude bereitet. Freund Marco leitet und betreut Baustellen im Bereich Haus und Wärmetechnik in Hamburg und Mölln. Deshalb führen sie eine Fernbeziehung. Nachdem ihre Liebe ein halbes Jahr lang durch das Pendeln von Hamburg nach Berlin auf die Probe gestellt wurde, fragte Marco seine Freundin, ob sie seine Frau werden will.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick