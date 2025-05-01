Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frank - der Weddingplaner

Frederike & Stephan

sixxStaffel 1Folge 25
Frederike & Stephan

Frederike & StephanJetzt kostenlos streamen

Frank - der Weddingplaner

Folge 25: Frederike & Stephan

45 Min.Ab 6

Die 24-jährige Frederike und der 36-jährige Stephan sind beide Finanzbeamte. Kennengelernt haben sie sich vor zweieinhalb Jahren im Büro in Münster. Schon bei der ersten Verabredung nach Feierabend hat es zwischen ihnen gefunkt. Seit zwei Jahren leben Frederike und Stephan zusammen in Dortmund. Ihre Hochzeit soll etwas ganz Besonderes werden. Weddingplaner Frank sorgt für das nötige Ambiente, und zwar im amerikanischen Stil ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Frank - der Weddingplaner
sixx
Frank - der Weddingplaner

Frank - der Weddingplaner

Alle 3 Staffeln und Folgen