Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frank - der Weddingplaner

Manja & Thomas

sixxStaffel 1Folge 35
Manja & Thomas

Manja & ThomasJetzt kostenlos streamen

Frank - der Weddingplaner

Folge 35: Manja & Thomas

45 Min.Ab 6

Manja ist 22 Jahre alt und arbeitet als Hafenagentin in Rostock. Große Schiffe und das Meer sind ihre absolute Leidenschaft. Ihr Freund Thomas ist 31 Jahre alt und ein echter Autoliebhaber. Er arbeitet als Verkäufer in einem Autohaus in Rostock. Um sich den schönsten Tag im Leben zu schaffen, haben sie Weddingplaner Frank engagiert ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Frank - der Weddingplaner
sixx
Frank - der Weddingplaner

Frank - der Weddingplaner

Alle 3 Staffeln und Folgen