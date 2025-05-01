Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frank - der Weddingplaner

Jacquelin & Dirk

sixxStaffel 1Folge 36
Jacquelin & Dirk

Jacquelin & DirkJetzt kostenlos streamen

Frank - der Weddingplaner

Folge 36: Jacquelin & Dirk

45 Min.Ab 6

Die 28-jährige Jaquelin ist Einzelhandelskauffrau und kümmert sich um den Haushalt und die gemeinsame sechs Jahre alte Tochter Gina, die ein Jahr, nachdem das Paar sich kennenlernte, auf die Welt kam. Bei Jaquelin und Dirk war es Liebe auf den zweiten Blick. Vor knapp zwei Jahren überraschte Jaquelin Dirk mit einem Heiratsantrag. Damit am großen Tag alles gut geht, haben die beiden Frank Matthée engagiert.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Frank - der Weddingplaner
sixx
Frank - der Weddingplaner

Frank - der Weddingplaner

Alle 3 Staffeln und Folgen