Mithra & Erfan

sixxStaffel 1Folge 39
Folge 39: Mithra & Erfan

45 Min.Ab 6

Erfan ist 29 Jahre alt und arbeitet in Offenbach als Projektmanager bei "Peoples Theater", einem gemeinnützigen Verein, der sich um Gewaltprävention an Schulen kümmert. Seit einem Jahr absolviert die 22-jährige Mithra hier ein freiwilliges soziales Jahr. Davor hat die Halbschweizerin-Halbiranerin in der Schweiz gelebt. Drei Monate nach der ersten Begegnung werden Mithra und Erfan ein Paar. Die Hochzeit soll pompös gefeiert werden, daher muss Experte Frank helfen.

