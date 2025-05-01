Frank - der Weddingplaner
Folge 48: Nicole & Andreas
46 Min.Ab 6
Andreas ist 36 Jahre alt und arbeitet als Rettungsassistent. Die 20-jährige Nicole ist Friseurin in Rostock. Anfangs hatte Nicole Zweifel an der Beziehung, weil Thomas 16 Jahre älter ist als sie. Nun sind alle Bedenken ausgeräumt und es wird geheiratet. Auf einem Schiff vor Warnemünde trifft sich Weddingplaner Frank Matthée mit dem Brautpaar. Sie planen, gemeinsam mit ihren Gästen am großen Tag eine Bootstour zu machen ...
